Врач Кондрахин назвал генетику основной причиной смерти от сердечного приступа в молодом возрасте

Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по сериалу «Клюквенный щербет», скончалась в возрасте 35 лет. У нее случился сердечный приступ на следующий день после празднования дня рождения. Терапевт Андрей Кондрахин назвал основную причину смерти в молодом возрасте, передала «Вечерняя Москва» .

Среди основных факторов он выделил генетическую предрасположенность и тромбоэмболию, которая может возникнуть из-за малоподвижного образа жизни.

«С внезапной сердечной смертью чаще сталкиваются мужчины, поскольку их организм вырабатывает меньше эстрогена, который контролирует образование атеросклеротических бляшек», — отметил врач.

По его словам, внезапную сердечную смерть невозможно заподозрить заранее, так как она происходит молниеносно и бессимптомно. Сердце внезапно перестает качать кровь, что приводит к смерти.