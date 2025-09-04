Врач Колесникова рассказала, что средиземноморская диета способствует снижению риска ожирения

Средиземноморская диета помогает снизить активность генов, связанных с риском ожирения и диабета. Кандидат биологических наук, генетик Ирина Колесникова, поделилась с «Газетой.ru» информацией о том, что лежит в основе средиземноморской диеты.

По ее словам, в средиземноморскую диету входят овощи, фрукты, зелень, орехи, полезные жиры (например, оливковое масло), морепродукты и рыба в умеренных количествах, а также цельнозерновые и молочные продукты в разумных дозах, написала «Свободная пресса».

Эта система питания особенно полезна для людей с определенными генетическими вариантами, такими как ген FTO («ген ожирения») и ген MC4R, влияющие на чувство голода и насыщения. Средиземноморская диета способствует снижению риска развития ожирения и диабета у носителей этих генов.