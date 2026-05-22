Врач Кииза предупредил, что в группу риска заражения вирусом Эбола входят пожилые люди и диабетики

Угандийский врач Элайджа Кииза, имеющий опыт лечения больных с вирусом Эбола, рассказал РИА «Новости» , что в группу повышенного риска заражения входят пожилые люди и лица, страдающие сахарным диабетом.

«В группе риска пожилые люди. У них, как правило, низкий уровень иммунитета. Также заболеть могут диабетики», — привел слова врача сайт URA.RU.

Он подчеркнул, что у таких пациентов симптомы заболевания возникают стремительно. В то же время у детей проявление признаков болезни может затянуться на срок до полутора недель. Кроме того, есть повышенный риск для здоровья беременных женщин, подчеркнул доктор.