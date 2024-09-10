Врач Катин: мягкое сгибание колен при падении уменьшит удар

При падении с высоты очень важно правильно приземлиться. Так, мягкое сгибание колен смягчит удар, рассказал кандидат медицинских наук, врач-травматолог Сергей Катин в беседе с Life.

По словам специалиста, при приземлении на руки важно успеть их смягчить, согнув в локте — это позволит амортизировать удар. Если же падать на прямые ноги и руки, можно получить серьезные травмы.

Врач отметил, что особенно тяжело при неправильном падении травмируются дети.