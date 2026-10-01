Врач Каскулова подчеркнула, что отсутствие подготовки к беременности повышает риск выкидыша

Около 96% российских пар не проходят подготовку к беременности. Об этом сообщила завдиректора Института акушерства по научной работе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Нана Тетруашвили, пишут «Известия» .

Врач-репродуктолог АО «Медицина» Залина Каскулова рассказала, что отсутствие подготовки повышает риск выкидыша, пороков сердца и диабета у ребенка. Планирование необходимо для выявления инфекций, повышенного давления и несовместимых с вынашиванием лекарств. Курение может задержать рост плода, а алкоголь — нарушить его развитие.

По словам Тетруашвили, здоровье зависит от состояния женщины до беременности. Следует отказаться от вредных привычек, восполнить дефицит витаминов и скорректировать вес, так как при ожирении риск выкидыша выше на 30%. Начинать подготовку нужно за три-шесть месяцев до зачатия. Врачи также рекомендуют следить за здоровьем будущему отцу, так как лишний вес и вредные привычки ухудшают репродуктивные функции.