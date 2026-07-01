Врач Кашух рассказала, что при температуре 30 градусов взрослому необходимо выпивать до 3 литров жидкости в сутки

В жару организм активно теряет влагу, что может привести к обезвоживанию. Однако чрезмерное употребление воды тоже может быть вредным. Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала URA.RU , сколько воды нужно пить летом и чем ее можно заменить.

По словам Екатерины Кашух, в нежаркую погоду взрослому человеку рекомендуется выпивать около 30 миллилитров воды на килограмм веса — примерно 1,5–2 литра в день для человека средней комплекции. В жару эту норму увеличивают: при температуре выше 30 градусов взрослому необходимо до 3 литров жидкости в сутки. Детям от четырех до восьми лет требуется около литра воды в день, подросткам — от 1,5 до 2 литров. Пожилым людям важно пить по расписанию, но с учетом хронических заболеваний сердца и почек, при которых избыток жидкости опасен.

Гастроэнтеролог рекомендует пить воду небольшими порциями — по 100–200 миллилитров каждые полчаса. Это помогает поддерживать водно-солевой баланс без лишней нагрузки на сосуды, сердце и почки.

«Основную часть жидкости стоит выпивать в первой половине дня, а после 18 часов лучше ограничиться дозой в 1,5–2 стакана, чтобы избежать отеков и ночных пробуждений. Важно не дожидаться сильной жажды — это уже первый сигнал об обезвоживании», — уточнила гастроэнтеролог.

Утренний прием воды натощак помогает восполнить потерю жидкости за ночь и запустить обменные процессы. Вода должна быть комнатной или слегка прохладной температуры — не ниже 12–15 градусов, чтобы не случилось переохлаждения горла.