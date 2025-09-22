Врач Кашух рассказала, что иногда «ночной дожор» может быть полезен

Привычка есть перед сном распространена среди многих людей. Некоторые не могут уснуть на голодный желудок, другие просыпаются от голода. Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала Life.ru о ситуациях, когда «ночной дожор» может быть полезен.

По ее словам, поздний прием пищи часто приводит к тяжести и изжоге. В положении лежа расположение органов меняется, и пища легче попадает обратно в пищевод. Во сне пищеварение замедляется, а избыточные калории способствуют накоплению жира. Это увеличивает риск развития ожирения и сопутствующих заболеваний.

Однако есть ситуации, когда поесть перед сном необходимо. Например, у людей с сахарным диабетом 1-го типа или некоторыми эндокринными нарушениями ночью может снижаться уровень сахара в крови. Легкий перекус перед сном помогает избежать гипогликемии. Также спортсменам с высокой физической нагрузкой иногда рекомендуют съедать перед сном немного белка для восстановления мышц.