Врач Кашух предупредила о двойной опасности энергетиков в жару

В жаркую погоду организм быстро теряет жидкость, что может привести к обезвоживанию. Первые признаки этого состояния легко не заметить, приняв их за усталость, сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT .

По словам врача, не все напитки в жару приносят пользу. Некоторые из них, наоборот, ускоряют обезвоживание. К таким продуктам относятся крепкий кофе, алкоголь и сладкие газированные напитки.

«Энергетики вдвойне опасны — они сочетают мочегонный эффект кофеина с обезвоживающим действием сахара», — подчеркнула медик.

Лучший выбор для утоления жажды и профилактики обезвоживания — чистая вода комнатной температуры. При интенсивном потоотделении подойдут слабосоленые минеральные воды или специальные изотонические растворы для регидратации.