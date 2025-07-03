Врач-кардиолог Бухмирова опровергла мифы о вреде статинов

Препараты для снижения холестерина нередко подвергаются критике в интернете. Однако, по словам лектора Общества «Знание» и врача-стажера кардиолога Перинатального центра НМИЦ им. В. А. Алмазова Полины Бухмировой, такие препараты, как статины, имеют доказанную эффективность и безопасность. Об этом написал «ФедералПресс» .

«Статины – это лекарства, эффективность и безопасность которых подтверждены тысячами пациентов и десятками масштабных исследований», – отметила Бухмирова.

Она подчеркнула, что распространенные опасения относительно негативного влияния статинов на печень не обоснованы. Под наблюдением врача эти препараты безопасны и, более того, способствуют защите сосудов и снижению риска таких серьезных заболеваний, как инфаркт, инсульт и даже рак печени.

Также врач обратила внимание на то, что статины не следует заменять биологически активными добавками, так как последние не проходят столь строгой проверки и могут быть потенциально опасны.