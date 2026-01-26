Врач Карасев назвал «красными флагами» в анализах отклонения в показателях гемоглобина и эритроцитов

Эксперт по доказательной медицине и организации здравоохранения, врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев рассказал KP.RU , какие отклонения в анализах крови могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

В общем анализе крови (ОАК) у россиян часто выявляют отклонения, связанные с железодефицитными состояниями. Это снижение гемоглобина (Hb), эритроцитов, гематокрита, изменение эритроцитарных индексов. Такие отклонения особенно характерны для женщин репродуктивного возраста.

«Красными флагами» считаются отклонения в показателях гемоглобина и эритроцитов, уровня нейтрофилов, лейкоцитов и лимфоцитов, тромбоцитов.

По словам эксперта, понижение гемоглобина и эритроцитов может говорить о скрытом кровотечении, дефиците микроэлементов, реже — о нехватке отдельных витаминов группы В. Снижение может встречаться и при злокачественных опухолях, особенно в возрасте после 50 лет.

Отклонения в уровне нейтрофилов могут свидетельствовать об иммунодефиците и высоком риске инфекций. Тяжелая нейтропения означает, что иммунитет сильно ослаблен.

Повышение уровня лейкоцитов и лимфоцитов может сигналить об инфекционном или воспалительном процессе. Если показатели снижены в два раза от обычного уровня или от нижней границы нормы — это серьезный сигнал для углубленного обследования.

Что касается риска тромбозов, то повышение тромбоцитов — скорее косвенный фактор. Достовернее всего риск образования тромбов определяется по анализу крови под названием «коагулограмма» и липидному профилю.

В биохимическом анализе крови у россиян часто обнаруживают отклонения, связанные с метаболическим синдромом. Это нарушения обмена веществ, которые могут быть предвестником серьезных хронических заболеваний.

«Красными флагами» в биохимическом анализе крови считаются повышенный уровень глюкозы, отклонения липидного спектра, уровня АЛТ/АСТ, креатинина.