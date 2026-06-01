Врач Калюжный предупредил, что игнорирование увеличения окружности талии может стать причиной развития диабета

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин рассказал сайту Lenta.ru , что сахарный диабет второго типа может развиваться из-за нарушения регуляции обмена глюкозы в результате устойчивых привычек.

Врач пояснил, что главный механизм формирования диабета связан с инсулинорезистентностью. Из-за постоянного избытка калорий и употребления большого количества сладкого и рафинированных углеводов поджелудочная железа испытывает повышенную нагрузку.

«Со временем ткани хуже отвечают на инсулин, а уровень глюкозы крови начинает повышаться. Важную роль играет малоподвижность», — цитирует Калюжина KP.RU.

По его словам, работающие мышцы активно используют глюкозу, поэтому регулярное движение повышает чувствительность тканей к инсулину. Также дополнительные факторы риска формируются при хроническом недосыпании, постоянном стрессе, курении и избыточном употреблении алкоголя. Игнорирование увеличения массы тела, особенно окружности талии, также может стать причиной развития диабета.

Таким образом, к диабету чаще ведет не одна привычка, а устойчивый образ жизни, при котором энергия поступает в избытке, мышцы работают мало, а регуляторные системы организма длительно функционируют с перегрузкой.