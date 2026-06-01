Врач Калюжный предупредил, что игнорирование увеличения окружности талии может стать причиной развития диабета
Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин рассказал сайту Lenta.ru, что сахарный диабет второго типа может развиваться из-за нарушения регуляции обмена глюкозы в результате устойчивых привычек.
Врач пояснил, что главный механизм формирования диабета связан с инсулинорезистентностью. Из-за постоянного избытка калорий и употребления большого количества сладкого и рафинированных углеводов поджелудочная железа испытывает повышенную нагрузку.
«Со временем ткани хуже отвечают на инсулин, а уровень глюкозы крови начинает повышаться. Важную роль играет малоподвижность», — цитирует Калюжина KP.RU.
По его словам, работающие мышцы активно используют глюкозу, поэтому регулярное движение повышает чувствительность тканей к инсулину. Также дополнительные факторы риска формируются при хроническом недосыпании, постоянном стрессе, курении и избыточном употреблении алкоголя. Игнорирование увеличения массы тела, особенно окружности талии, также может стать причиной развития диабета.
Таким образом, к диабету чаще ведет не одна привычка, а устойчивый образ жизни, при котором энергия поступает в избытке, мышцы работают мало, а регуляторные системы организма длительно функционируют с перегрузкой.