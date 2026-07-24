Врач из Краснодара Шрамко рассказала, что особую опасность при диабете представляют лимонады, энергетики и морсы

Врач медицинской профилактики Яна Шрамко рассказала «Краснодарским известиям» , как правильно питаться при сахарном диабете. По словам специалиста, не обязательно полностью отказываться от сладкого, однако важно внимательно изучить состав продуктов.

Она отметила, что некоторые продукты ошибочно считаются полезными. Среди них — сладкие йогурты, творожные десерты, готовые мюсли, каши быстрого приготовления и другие.

По словам медика, в составе таких продуктов часто содержится большое количество добавленного сахара, сиропов или быстроусвояемых углеводов. Поэтому важно обращать внимание не только на рекламные надписи на упаковке.

«Всегда важно читать состав продукта, а не ориентироваться только на надпись „фитнес“, „натуральный“ или „без сахара“», — подчеркнула специалист.

Особую опасность представляют сладкие напитки, такие как лимонады, энергетики, сладкий чай и морсы. Жидкий сахар быстро повышает уровень глюкозы в крови, что может быть опасно для людей с диабетом.

«Регулярное употребление сахаросодержащих напитков связано с повышением риска развития сахарного диабета 2 типа, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснила Яна Шрамко.

Врач рекомендует отдавать предпочтение обычной воде, несладкому чаю или кофе без добавления сахара. При этом небольшое количество сладостей может оставаться в рационе, если оно учитывается в общем количестве потребляемых продуктов.

Основу рациона должны составлять овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, рыба, нежирное мясо, яйца, молочные продукты без добавленного сахара, орехи и растительные масла.