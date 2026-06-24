Врач Игловиков указал на риски самостоятельного выбора МРТ без предварительной консультации

В СМИ активно обсуждается новый приказ Минздрава, который вступит в силу 1 сентября 2026 года. Наибольший резонанс вызвало положение, разрешающее в определенных случаях проходить магнитно-резонансную томографию без направления от врача. В беседе с MIR24.TV мнение высказал уролог Николай Игловиков.

По его словам, в настоящее время пройти МРТ по полису ОМС в государственной клинике можно исключительно по назначению лечащего врача.

«С 1 сентября 2026 года вступает в силу новый приказ Минздрава, предусматривающий возможность выполнения МРТ без направления врача в случаях, определенных медицинской организацией. Стоимость зависит от области исследования и используемого протокола», — объяснил врач.

Он отметил риски самостоятельного выбора процедуры без предварительной консультации. Так, снимок может не ответить на ключевые вопросы, что вынудит врача либо назначать повторную диагностику, либо принимать решение на основе неполных данных.