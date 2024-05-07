Врач Хасанов рассказал, что магнитные бури могут изменять артериальное давление и вызывать суставные боли | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 19:11 Врач Хасанов рассказал, что магнитные бури могут изменять артериальное давление и вызывать суставные боли

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Магнитные бури могут не только изменять артериальное давление, но и вызывать суставные боли, нарушать сон, ухудшать психо-эмоциональное состояние. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» сообщил врач-терапевт Искандар Хасанов.

Ранее СМИ писали, что только за прошедшие выходные было зафиксировано более 20 вспышек на Солнце. Большинство из них относятся к четвертому и пятому классу, а некоторые — к самому высокому классу X.

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Как рассказало издание «Крым 24», в период магнитных бурь необходимо минимизировать эмоциональные перегрузки, проводить водные процедуры для расслабления организма и контролировать артериальное давление и пульс. Особенно все эти советы касаются людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.