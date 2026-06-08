Врач Хан назвала первыми признаками перегрева сильную потливость, слабость и жажду

Врач-методист Центра общественного здоровья Краснодара Светлана Хан рассказала о симптомах, при которых необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью из-за теплового удара. Об этом написали «Краснодарские известия» .

Она пояснила, что первыми признаками перегрева являются сильная потливость, слабость, жажда, головная боль, головокружение и тошнота. В этом случае следует незамедлительно уйти в прохладное место, пить воду небольшими глотками и охлаждать кожу.

Однако если температура тела поднимается выше 39–40 градусов и появляются такие симптомы, как спутанность сознания, обморок, судороги, одышка, боль в груди, многократная рвота, нарушение речи или отсутствие пота, это уже опасные сигналы, требующие немедленного вызова скорой помощи.

Особенно подвержены тепловому удару дети, пожилые люди, беременные, а также те, кто страдает диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач рекомендует в жаркую погоду избегать пребывания на солнце с 11 до 16 часов, пить больше жидкости, носить светлую и свободную одежду, не перегружать себя физической активностью и ни в коем случае не оставлять детей и животных в автомобиле.