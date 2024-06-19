Врач Хайкина посоветовала не допускать набор лишнего веса у детей, чтобы избежать диабета в будущем

Основа для диабета начинает закладываться в детстве, виной тому нередко становится ожирение. Чтобы избежать развития заболевания в будущем, не стоит допускать набор лишнего веса у детей, рассказала детский эндокринолог Дарья Хайкина в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, для этого родителям нужно обеспечить ребенку сбалансированное питание, включающее много овощей, фруктов, цельных зерен и нежирных белков. Также рекомендуется ограничивать сладкое в рационе и поощрять физическую активность.

Очень важно на личном примере показать детям, как можно поддерживать здоровый образ жизни, отметила Хайкина.

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