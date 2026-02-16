Врач Хачирова рекомендовала людям с варикозными заболеваниями включить в рацион имбирь

Врач, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Эльвира Хачирова рассказала «Газете.Ru» , что имбирь следует употреблять с осторожностью при некоторых состояниях и приеме определенных препаратов.

По словам доктора, при гипертонии и приеме гипотензивных лекарств (например, каптоприла, эналаприла или амлодипина) употребление имбиря может усилить действие препаратов, что приведет к снижению артериального давления ниже целевых показателей.

При приеме антикоагулянтных препаратов употребление имбиря без консультации с лечащим врачом может усилить риск развития кровотечения. При приеме препаратов от диабета взаимодействие с веществами в имбире может привести к снижению уровня глюкозы в крови до опасных значений и артериального давления до критического уровня, при котором человек может потерять сознание.

Пациентам с умеренным риском развития тромбоза, которые не принимают никакие лекарства, имбирь стоит включить в рацион. Речь идет о людях с сидячим образом жизни и с варикозными заболеваниями.