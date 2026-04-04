Врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала о пользе темного шоколада. Об этом сообщила «Газета.ru» .

По словам эксперта, допустимая суточная норма потребления темного шоколада составляет от 20 до 30 граммов. Такой объем не станет чрезмерной нагрузкой для организма в плане содержания сахара, но позволит получить ценные антиоксиданты из какао.

Гузман подчеркнула, что настоящий шоколад, произведенный из какао-бобов, богат флавоноидами, магнием и теобромином. Эти компоненты могут благотворно влиять на сосуды, уменьшать воспаления и поднимать настроение, добавил Infox.ru.