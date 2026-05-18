Врач Гузман предостерегла россиян о последствиях при чрезмерном употреблении клубники

С наступлением сезона клубники многие жители России стремятся насладиться этой ягодой в больших количествах. Однако врачи напоминают о возможных негативных последствиях для здоровья при чрезмерном употреблении клубники. Врач-методист Екатерина Гузман рассказала «Краснодарским известиям» , что попытка «наесться впрок» может привести к неприятным последствиям.

Если за один раз съесть более 500–700 граммов клубники, это может вызвать диарею, боли в животе, повышенное газообразование и кожные высыпания.

Особое внимание врач рекомендует уделить безопасности употребления клубники детям раннего возраста, людям с гастритом и повышенной кислотностью, пациентам с пищевой аллергией и людям с сахарным диабетом из-за содержания фруктозы в ягоде.

Гузман советует не есть клубнику натощак при чувствительном желудке, тщательно мыть ягоды перед употреблением и начинать сезон с небольших порций. Также специалист рекомендует не сочетать клубнику с большим количеством сахара, сливок и кондитерских изделий. Лучше всего использовать ягоду как отдельный перекус или десерт после основного приема пищи.