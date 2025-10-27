Врач Гузман посоветовала замораживать хурму перед употреблением

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с «Газетой.ru» сообщила, что хурма может быть опасна для людей с проблемами ЖКТ, сахарным диабетом или склонностью к запорам.

Как отметила специалист, незрелый плод содержит большое количество танинов, способных вызывать запоры. Особенно это касается тех людей, кто уже имеет проблемы с моторикой кишечника.

«При чрезмерном употреблении на фоне сниженной моторики желудка возможно формирование фитобезоаров — плотных комков из непереваренных волокон. Фитобезоары могут вызывать боли в животе, тошноту, рвоту и даже кишечную непроходимость», — привел слова доктора сайт «Известия».

Чтобы избежать негативных последствий, врач посоветовала выбирать спелую хурму или замораживать ее перед употреблением. Также Гузман рекомендовала употреблять хурму в небольших количествах и после еды.