Врач Гурин назвал сон с открытым окном щадящим способом закаливания

Кандидат медицинских наук и доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин развеял мифы о закаливании. Эффективно не только обливание ледяной водой или купание в проруби, но и более мягкие методы, например сон с открытым окном, отметил врач в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, кожа человека представляет собой интеллектуальный сенсор с множеством тепловых рецепторов. При резком переохлаждении организма запускаются защитные механизмы: первое — быстрое сокращение сосудов кожи, направленное на сохранение тепла внутренних органов; второе — ускорение метаболизма для срочной выработки энергии, необходимой для согревания тела. Самый щадящий способ закаливания — сон с открытым окном.

«Во сне наш организм лучше всего восстанавливается и усваивает „правила игры“. Приучите себя спать при температуре +18…+20 градусов. Свежий, прохладный воздух закаляет слизистые дыхательных путей, улучшает качество сна и работу мозга», — отметил медик.

Он также посоветовал умываться прохладной водой, начиная со стоп и кистей рук. Также полезно хождение босиком, которое стимулирует рефлексогенные точки и терморецепторы на стопах.