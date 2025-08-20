Врач Гудожникова рассказала, что тяжелое психоэмоциональное состояние может быть причиной запоров

Запор может возникать у здоровых людей и у тех, кто страдает различными заболеваниями. Если отсутствие регулярного стула длится более двух-трех дней, стоит обратить на это внимание, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, диетолог ГУТА КЛИНИК Татьяна Гудожникова.

Врач объяснила, что характерным признаком запора является изменение консистенции стула. По Бристольской шкале форм стула запору соответствуют первый и второй типы: «отдельные твердые комочки кала в виде «орешков» и «кал нормальной формы, но с твердыми комочками».

Причины запоров делятся на физиологические и патологические. Физиологические могут возникнуть у любого человека из-за определенных обстоятельств: избыточного потребления алкоголя и кофеина, путешествий, отсутствия физической активности, неправильного питания с низким содержанием клетчатки, недостатка жидкости в организме. Патологические причины связаны с различными заболеваниями, такими как синдром раздраженного кишечника, гипотиреоз, сахарный диабет, онкологические заболевания.

«Интересно, что такое тяжелое психоэмоциональное состояние как депрессия также может быть причиной запоров», — отметила врач.

Для устранения запоров эксперт рекомендует употреблять больше воды, включить в рацион растительную клетчатку и не забывать о физической активности.