Врач Губанова посоветовала отказаться от меда при аллергии на пыльцу

Гастроэнтеролог и терапевт Ирина Губанова рассказала о противопоказаниях к употреблению меда в беседе с aif.ru .

По словам врача, лакомство не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением и аллергией на продукт. То же самое касается пациентов с аллергией на пыльцу, ведь мед может содержать ее следы.

Как пояснила медик, при отсутствии противопоказаний продукт в умеренных количествах может быть полезным для здоровья. Он улучшает микроциркуляцию крови, помогает снижать артериальное давление и обладает успокаивающим эффектом, добавило Ura.ru.