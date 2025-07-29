Врач Губанова посоветовала отказаться от меда при аллергии на пыльцу

Гастроэнтеролог и терапевт Ирина Губанова рассказала о противопоказаниях к употреблению меда в беседе с aif.ru.
По словам врача, лакомство не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением и аллергией на продукт. То же самое касается пациентов с аллергией на пыльцу, ведь мед может содержать ее следы.
Как пояснила медик, при отсутствии противопоказаний продукт в умеренных количествах может быть полезным для здоровья. Он улучшает микроциркуляцию крови, помогает снижать артериальное давление и обладает успокаивающим эффектом, добавило Ura.ru.
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