Врач Грицаева подчеркнула важность вакцинации от гриппа для людей с сахарным диабетом

Эндокринолог-диетолог Евгения Грицаева из Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России подчеркнула важность вакцинации от гриппа для людей с сахарным диабетом в беседе с Life.ru .

Она отметила, что диабет негативно влияет на иммунную систему, замедляя способность организма противостоять вирусным заболеваниям и увеличивая риск бактериальных осложнений, таких как пневмония.

Грицаева подчеркнула, что вакцинация снижает вероятность тяжелого течения гриппа и смертности от осложнений на 40–50%, а риск госпитализации уменьшается на 30–45%. Она подчеркнула, что вакцинированные люди с диабетом защищены от тяжелых последствий вируса и могут вести обычный образ жизни.