Врач Гражданкова назвала контрастный душ профилактикой появления растяжек

Дерматовенеролог Елена Гражданкова заявила, что растяжки на коже могут появиться при резком наборе веса. Еще одна причина — гормональные скачки, сообщило РИАМО .

В качестве профилактики врач посоветовала следить за состоянием эндокринной системы, особенно во время беременности. Кроме того, улучшает упругость кожи контрастный душ, отметила медик.

По ее словам, не допустить появления дефекта поможет массаж с использованием жестких мочалок. Также можно применять увлажняющие средства, добавил сайт KP.RU.