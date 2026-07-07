Врач Горбачев призвал скорректировать рабочий график в жару

В особенно знойные дни тяжелую физическую работу стоит перенести на раннее утро или вечер, избегая промежутка с 12:00 до 16:00, отметил эксперт. В офисах же температура воздуха должна быть в диапазоне от +18 градусов до +22 градусов, а влажность — от 40% до 60%. При отсутствии кондиционеров важно обеспечить хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха.

Горбачев подчеркнул, что при интенсивной работе в жару необходимо делать короткие перерывы каждые один-два часа, например, по 10–15 минут, добавил RT.