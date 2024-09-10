Врач Глумов: копченые продукты могут спровоцировать рак

Чрезмерное потребление копченых продуктов способно спровоцировать развитие рака толстой кишки. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Глумов в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, в такой еде содержится большое количество канцерогенов, которые негативно влияют на здоровье. Воздействие копченостей на организм человека сопоставимо с табачным дымом.

При этом продукты, которые обрабатывают жидким дымом для придания копченого вкуса, безопасны, отметил Глумов.