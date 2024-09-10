Врач Глумов: копченые продукты могут спровоцировать рак
Чрезмерное потребление копченых продуктов способно спровоцировать развитие рака толстой кишки. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Глумов в беседе с «Ридусом».
По словам специалиста, в такой еде содержится большое количество канцерогенов, которые негативно влияют на здоровье. Воздействие копченостей на организм человека сопоставимо с табачным дымом.
При этом продукты, которые обрабатывают жидким дымом для придания копченого вкуса, безопасны, отметил Глумов.
Огонь вспыхнул на стройке на западе Москвы
Спортсмен из Лобни прошел в финал Динамовской лиги по дзюдо в Волгограде
Шойгу рассказал об отказе Украины от прекращения ударов по объектам энергетики
Число ДТП снизилось на 3% в Подмосковье с начала года
«Проснулся от взрыва». Местный житель — о том, как в Новой Москве сбили БПЛА
Электронные книги возглавили топ продаж перед 1 сентября в Москве и области
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте