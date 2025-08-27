Врач Гинзбург предупредил о риске развития рака из-за увлечения сахаром и солью

Диетолог, доктор медицинских наук и профессор Михаил Гинзбург заявил, что чрезмерное употребление сахара и соли может вызвать ряд серьезных заболеваний. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам врача, норма потребления добавленного сахара в сутки — не больше четырех чайных ложек, соли — одной.

«Избыточное употребление сахара приводит к инсулинорезистентности и хроническому низкоранговому воспалению», — отметил медик.

Как пояснил специалист, соответствующие состояния являются основой таких заболеваний, как сахарный диабет второго типа, ожирение, артериальная гипертония, атеросклероз и опухоль толстой прямой кишки.