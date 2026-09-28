Врач Гаврикин отметил, что сухие вина наиболее безопасны для диабетиков при контроле заболевания

Сухие сорта вина представляют наименьшую опасность для людей с сахарным диабетом при условии контроля заболевания и отсутствия осложнений. Об этом сайту «Север-Пресс» сообщил врач-кинезиолог Михаил Гаврикин.

Доктор пояснил, что спиртное тормозит выработку печенью глюкозы. Это способно вызвать внезапный спад концентрации сахара в крови, в особенности у пациентов, принимающих инсулин или препараты сульфонилуреи. Данный риск сохраняется до следующего утра.

«Симптомы низкого сахара похожи на опьянение, и окружающие могут не понять, что вам нужна помощь. Это одна из главных причин, почему врачи не рекомендуют алкоголь диабетикам», — привел слова специалиста URA.RU.

Медики отметили, что в сухом вине присутствует всего 1–10 граммов сахара на литр при калорийности 65–80 килокалорий на 100 миллилитров. В полусладких и сладких видах объем сахара превышает 45 граммов на литр, а в десертных и крепленых напитках показатели еще выше.