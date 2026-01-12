Врач Галлямова рекомендовала отказаться от жирной и соленой еды для борьбы с отеками

После новогодних праздников многие сталкиваются с проблемой отечности. Дерматолог и доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала « Абзацу », как избавиться от «синдрома помятого лица».

По словам эксперта, чтобы справиться с отеками, необходимо отказаться от жирной и соленой еды, пить больше воды и есть продукты, богатые клетчаткой.

«Отеки на лице появляются за счет того, что мы мало двигаемся, много едим неправильной еды и пьем неправильную жидкость. Как следствие — происходит застой лимфы», — пояснила врач.

Специалист также посоветовала уделять время зарядке, которая поможет взбодриться и избавиться от лишних калорий.