Врач Галлямова предупредила, что при глубоких воспалениях патчи от прыщей могут навредить

Профессор и врач-дерматолог Юлия Галлямова предостерегла от неправильного использования патчей от прыщей. Она объяснила, что такие средства могут быть полезны при поверхностных высыпаниях, но при глубоком воспалении их применение категорически запрещено. Об этом написала «Москва 24» .

По словам эксперта, при глубоком воспалении использование патчей создает герметичную среду, которая способствует размножению бактерий. Это может усилить инфекцию и усугубить воспаление.

Галлямова также отметила, что косметические средства, такие как патчи с микроиглами, не всегда проходят масштабные клинические исследования, поэтому их эффективность может быть непредсказуемой.

Чтобы не навредить себе, важно уметь отличать поверхностное воспаление от глубокого. Глубокие воспалительные элементы болезненны, имеют ярко-красный цвет с синюшным оттенком и ощущаются как плотный узелок под кожей. В таких случаях любые патчи, маски и компрессы противопоказаны.

Если же нужно срочно убрать прыщ перед важным событием, лучше обратиться к косметологу. Современные аппаратные методики позволяют снять воспаление за один сеанс.