Врач Гайфутдинов отметил, что в период сильных погодных колебаний важно учитывать проблему метеозависимости

В ближайшие дни ожидаются резкие изменения погоды, которые могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Об этом Life.ru сообщил врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

По словам медика, перепады температуры, влажности и других метеофакторов создают дополнительную нагрузку на систему адаптации организма, которая регулируется нервной системой и гипоталамусом. В зоне риска — пациенты с гипертонической болезнью, сахарным диабетом, эпилепсией и неврологическими болями.

Врач подчеркнул, что в период сильных погодных колебаний важно учитывать проблему метеозависимости у пациентов с хроническими заболеваниями.

Чтобы снизить негативное влияние погодных изменений, невролог рекомендует ежедневные прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки, контрастные процедуры и соблюдение режима дня. Также важно избегать стресса и сохранять положительные эмоции.

Ранее врач-кардиолог предупредил о возможных рисках контрастного душа для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он отметил, что резкие перепады температур создают значительную нагрузку на сердце.