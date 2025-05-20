Врач Филюшкина предупредила, что эндокринные заболевания у детей могут привести к серьезным последствиям

В рамках спецпроекта «Дежурный врач» специалист по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина поделилась информацией о симптомах эндокринных заболеваний у детей. Ее слова передала «Пенза-пресс» .

Эндокринная система включает в себя гипоталамус, гипофиз, щитовидную и поджелудочную железы, надпочечники и другие органы внутренней секреции. Эти железы вырабатывают гормоны, которые регулируют рост и развитие всех систем организма ребенка. Заболевания эндокринной системы могут привести к серьезным нарушениям и задержке в развитии, которые сложно компенсировать во взрослом возрасте.

Многие патологии эндокринной системы могут долго не проявляться или маскироваться под другие болезни. Чтобы вовремя обнаружить проблему, необходимо регулярно проходить медицинские осмотры и обращать внимание на первые признаки неблагополучия. Среди наиболее распространенных заболеваний — болезни щитовидной железы и нарушения обмена веществ, такие как сахарный диабет и ожирение.

Если у ребенка наблюдается отставание в росте, это может быть признаком недостаточности гормона роста — соматотропина. В этом случае необходимо обратиться к эндокринологу, чтобы избежать необратимых последствий. При наличии избыточного веса у ребенка также требуется консультация эндокринолога, так как ожирение может быть эндокринным.