Врач Филюшкина подчеркнула, что даже умеренные физические нагрузки способствуют профилактике диабета второго типа

Уровень физической активности человека оказывает значительное влияние на показатели его здоровья. Это подтверждают результаты диспансеризации, проводимой в Пензенской области. Врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Анастасия Филюшкина в беседе с «Пенза-пресс» отмечает, что низкая физическая активность является основным фактором риска, выявляемым при диспансеризации.

Она негативно сказывается на: показателях артериального давления; уровне холестерина и глюкозы в крови; индексе массы тела.

Среди людей, ведущих активный образ жизни, меньше курящих и злоупотребляющих алкоголем. У них реже выявляется сахарный диабет. Даже умеренные физические нагрузки способствуют профилактике диабета второго типа, повышают чувствительность тканей к инсулину и улучшают контроль уровня глюкозы в крови.

Регулярные физические нагрузки тренируют сердечную мышцу, способствуют сохранению эластичности сосудов и снижению тромбообразования. Кроме того, у людей, занимающихся спортом, лучше показатели артериального давления, холестерина и триглицеридов.

Физические нагрузки снижают риск развития патологий дыхательной системы, таких как хронический бронхит и хроническая обструктивная болезнь легких. Они развивают диафрагму и межреберные мышцы, улучшают вентиляцию легких и газообмен, укрепляют иммунитет.