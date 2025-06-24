Врач Филева сообщила о способности тмина и фенхеля уменьшать спазмы в кишечнике

Врач и эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева в интервью сайту « СтальМедиа » рассказала, какие приправы и блюда способствуют улучшению работы желудка и кишечника.

По словам медика, имбирь помогает улучшить моторику желудка и уменьшить тошноту. Куркумин известен антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, он также способствует выработке желчи.

«Черный перец помогает питательным веществам лучше усваиваться. Перец чили содержит вещество под названием капсаицин, стимулирующее кровообращение в желудке и улучшающее пищеварение», — отметила эксперт.

Кроме того, медик сообщила, что корица помогает при вздутии живота, а тмин и фенхель обладают ветрогонным эффектом и помогают уменьшить спазмы в кишечнике.