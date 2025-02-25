Врач Филева: регулярные отеки могу указывать на болезни почек, диабет или аллергию

Регулярные отеки рук, ног и лица могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в разговоре с «Известиями» .

По словам специалиста, среди возможных причин — хроническая сердечная недостаточность, болезни почек, гипотиреоз, сахарный диабет и аллергии. Физиологические отеки могут возникать из-за сидячего образа жизни, употребления соленой пищи и избытка веса.

Для их устранения рекомендуется корректировка рациона питания и увеличение физической активности. Если отеки сопровождаются сильными болями или затрудненным дыханием, необходима срочная медицинская помощь, подчеркнула Филева.