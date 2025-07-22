Врач Филева предупредила, что ношение мокрой обуви повышает риски развития грибковых инфекций

Регулярное ношение промокшей обуви может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в разговоре с сайтом Life .

Как отметила доктор, во влажной среде активно размножаются грибы рода Candida и дерматофиты, что может привести к зуду, шелушению, трещинам и неприятному запаху.

Кроме того, мокрая обувь размягчает кожу стоп, повышая риск появления мозолей, потертостей и ран. Это особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом или диабетом, так как у них даже небольшие повреждения могут привести к серьезным осложнениям, включая трофические язвы.

Также Филева добавила, что влажная обувь нарушает терморегуляцию стоп, что может снизить локальный иммунитет и увеличить риск респираторных инфекций. У людей с хроническими заболеваниями переохлаждение ног может вызывать обострения.