Врач Филева допустила связь погодных изменений с дискомфортом в ЖКТ

Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала сайту « СтальМедиа », как перемена погоды может сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта, особенно у метеозависимых людей.

«С точки зрения науки, однозначного ответа на вопрос о влиянии погоды на желудок нет. Но существует несколько теорий, основанных на физиологии и психологии», — заявила медик.

По ее словам, предположительно, реакция желудка может быть связана с нервной системой, которая чувствительна к изменениям атмосферного давления, температуры и влажности. Кроме того, стресс из-за потепления или похолодания способен нарушить пищеварение и повысить чувствительность к боли.

Филева также допустила, что изменение атмосферного давления теоретически способно влиять на газообразование в желудочно-кишечном тракте, вызывая вздутие и дискомфорт, особенно у людей с повышенной чувствительностью кишечника.