Врач Филева допустила связь погодных изменений с дискомфортом в ЖКТ
Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала сайту «СтальМедиа», как перемена погоды может сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта, особенно у метеозависимых людей.
«С точки зрения науки, однозначного ответа на вопрос о влиянии погоды на желудок нет. Но существует несколько теорий, основанных на физиологии и психологии», — заявила медик.
По ее словам, предположительно, реакция желудка может быть связана с нервной системой, которая чувствительна к изменениям атмосферного давления, температуры и влажности. Кроме того, стресс из-за потепления или похолодания способен нарушить пищеварение и повысить чувствительность к боли.
Филева также допустила, что изменение атмосферного давления теоретически способно влиять на газообразование в желудочно-кишечном тракте, вызывая вздутие и дискомфорт, особенно у людей с повышенной чувствительностью кишечника.