Врач Фаррахов: работа ночью увеличивает вероятность воспалительных процессов в сосудах

Современный ритм жизни заставляет многих людей трудиться ночью, выдерживать стрессы и ненормированный рабочий график. Однако ученые утверждают, что подобное нарушение естественного биоритма может приводить к различным заболеваниям. Об этом подробно рассказал врач-терапевт и пульмонолог Марат Фаррахов в интервью ИА RuNews24.ru .

Фаррахов подчеркнул, что длительное пребывание в стрессовых условиях и чрезмерная рабочая нагрузка увеличивают риск возникновения артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и инсультов. Работа в ночную смену нарушает нормальный цикл сна и бодрствования, что создает дополнительную нагрузку на организм и увеличивает вероятность воспалительных процессов в кровеносных сосудах.

Еще одной проблемой является повышенный риск развития ожирения и диабета второго типа. Нерегулярные часы работы и ночной график мешают организму регулировать аппетит и обмен веществ. Гормональные сбои влияют на выработку лептина и грелина, управляющих чувством голода, что ведет к набору лишнего веса и снижению чувствительности клеток к инсулину.

Дополнительно доктор отметил, что хроническая усталость и нарушение пищевого поведения способствуют возникновению гастроэнтерологических проблем. Сотрудники, вынужденные работать в ночное время, часто жалуются на изжогу, метеоризм, запоры и синдром раздраженного кишечника. Это вызвано плохим питанием, неправильным выбором пищи в вечерние и ночные часы, а также постоянным нервным напряжением.