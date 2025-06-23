Врач Фаррахов назвал сероводородный запах изо рта признаком болезни печени

При некоторых заболеваниях изменяется запах человеческого тела. Причиной необычных ароматов являются биохимические сдвиги в организме, приводящие к появлению специфических летучих соединений. Об этом рассказал терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов в беседе с RuNews24.ru .

По его словам, при сахарном диабете, особенно при диабетическом кетоацидозе, дыхание приобретает аромат фруктов или ацетона. Это связано с накоплением кетоновых тел, образующихся при расщеплении жиров.

А вот сладковатый, затхлый или сероводородный запах изо рта может быть признаком печеночной недостаточности. Состояние обусловлено накоплением серосодержащих соединений, которые пораженная печень не выводит, пояснил медик.

Он также отметил, что у людей с фенилкетонурией появляется специфический затхлый запах тела, связанный с накоплением продуктов переработки аминокислоты фенилаланина.