Врач Энгельгардт объяснила, что организму требуется несколько дней на адаптацию к новому климату

Заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии, кандидат медицинских наук Галина Энгельгардт рассказала aif.ru , что организму нужно время на адаптацию к новому климату.

По словам медика, акклиматизация может занимать от двух до пяти дней, поэтому короткие поездки не всегда дают ожидаемый эффект восстановления и даже могут привести к дополнительному истощению.

Для полноценного оздоровления врач рекомендовала отдыхать не менее 16–18 дней. После возвращения домой стоит оставить себе еще несколько дней на обратную адаптацию, добавили «Известия».