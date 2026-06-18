Врач Емельянова указала на цель по увеличению продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году

Свердловская область стала одним из пилотных регионов нового движения «За медицину здорового долголетия». Главная цель инициативы — увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году, сообщила главврач Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики региона Мария Емельянова в беседе с «ФедералПресс» .

На территории субъекта готовятся к открытию два первых центра, где врачи будут работать с людьми еще до появления симптомов заболеваний.

«Необходимо взаимодействие всех министерств и ведомств на территории Свердловской области, которые вошли в состав регионального движения», — отметила эксперт.

Для популяризации идей здорового образа жизни движение сотрудничает с футбольными клубами и байкерскими сообществами. Важной частью работы является вовлечение граждан через конкурсы для блогеров и СМИ, чтобы сделать тему долголетия понятной и доступной каждому.