Врач Ефремов напомнил о рисках ожогов и травмирования глаз из-за пиротехники

В период новогодних гуляний травматологические пункты часто сталкиваются с увеличением числа пациентов. Травматолог-ортопед Дмитрий Ефремов поделился с Siloviki информацией о типичных причинах травм в праздничные дни.

По словам медика, одной из главных угроз остаются пиротехнические изделия, ведь рынок все еще заполнен продукцией сомнительного качества. Несоблюдение правил безопасности, особенно среди несовершеннолетних, может привести к серьезным ожогам и травмам глаз.

Также врач предостерег от неосторожного использования тюбингов, которые сложно контролировать. Такая забава нередко становится причиной ушибов, сотрясений, переломов ребер и лучевой кости. Попытки затормозить ногой часто приводят к травмам голеностопа.

Ортопед подчеркнул, что гололед также является серьезным фактором риска. Падения на льду, особенно с выставлением рук вперед, могут привести к переломам лучевой кости или растяжениям суставов, добавил «Петроград».