Врач Еделев рекомендовал проверять место изготовления икры на этикетке

Врач и доктор медицинских наук Дмитрий Еделев посоветовал обращать внимание на информацию, указанную производителем на упаковке икры. Об этом сообщил MK.Ru .

По словам эксперта, качественная продукция должна производиться в приморских зонах, таких как Сахалин или Владивосток, где имеются условия для естественного созревания икры.

«Если икра московская или белорусская, то от нее лучше держаться подальше», — отметил медик.

Он пояснил, что в данном случае продукт подвергался глубокой заморозке и последующей разморозке перед фасовкой. Сам процесс часто сопровождается использованием антибиотиков и искусственных добавок, придающих икре интенсивный красный оттенок.