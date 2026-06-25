Врач Думинский посоветовал есть жареное мясо со свежей зеленью и ферментированными овощами

Жареное мясо считается одним из самых вредных блюд для желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы. Однако врач-терапевт Владимир Думинский сообщил «Свободной прессе» , что минимизировать вред от его употребления можно с помощью правильно подобранного гарнира.

По словам специалиста, если есть жареное мясо вместе со свежей зеленью и ферментированными овощами, например квашеной капустой, то клетчатка и органические кислоты помогут частично компенсировать нагрузку на организм.

Врач также предостерег от сочетания жареного мяса с алкоголем, так как это многократно усиливает токсическое действие жирной пищи и может привести к серьезным заболеваниям, таким как желчнокаменная болезнь.