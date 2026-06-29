Врач Дроздова заявила, что не существует безопасной дозы алкоголя

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова в разговоре с РИА «Новости» напомнила, что безопасной дозы алкоголя для здоровья человека не существует. Она подчеркнула, что риск для здоровья увеличивается с каждой выпитой дозой.

Доктор объяснила, что употребление алкоголя в любых количествах негативно влияет на организм. Она добавила, что особенно страдает сердечно-сосудистая система: алкоголь повышает артериальное давление и оказывает токсическое воздействие на сердечную мышцу, отметил KP.RU.

Кроме того, алкоголь является канцерогеном и увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Также спиртные напитки вредят печени, нервной системе и желудочно-кишечному тракту.

Судмедэксперты выявили тревожную тенденцию: дети из пьющих семей могут начать употреблять алкоголь уже в возрасте двух-трех лет и стать хроническими алкоголиками к десяти годам.