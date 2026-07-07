Врач Долгушкина призвала пить обычную воду, чтобы избежать обезвоживания в жаркую погоду

Чтобы избежать обезвоживания в жаркую погоду, лучше всего пить обычную воду, столовую минеральную воду, несладкий чай или воду с лимоном без добавления сахара. Эти напитки наиболее эффективно утоляют жажду, рассказала «Краснодарским известиям» врач-методист Марина Долгушкина.

Как отметила врач Долгушкина, после перегрева не стоит пить ледяные напитки большими глотками. Слишком холодная вода может вызвать спазм пищевода или желудка, а также неприятные ощущения в горле и даже головную боль.

Кроме того, в жару лучше полностью отказаться от алкоголя. Он усиливает потерю жидкости, нарушает баланс в организме и повышает нагрузку на сердце и сосуды. Вместо этого врач советует пить воду регулярно и небольшими порциями, не дожидаясь сильной жажды.