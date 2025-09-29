Врач Дмитренко отметила, что сон менее 7 часов может привести к негативным последствиям для здоровья

Продолжительность сна является важным компонентом здорового образа жизни и напрямую влияет на самочувствие и работоспособность человека. Доктор Екатерина Дмитренко в интервью RuNews24.ru прокомментировала оптимальное количество сна для взрослого человека.

По ее словам, большинству взрослых требуется спать от семи до девяти часов ежедневно. Сон менее семи часов может привести к негативным последствиям для здоровья, таким как повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета второго типа и деменции. Наряду с количеством сна важно учитывать его качество, регулярность и непрерывность.

Недостаток сна негативно сказывается на иммунной системе, мозге и поведении. Человек, страдающий хронической бессонницей, подвержен большему риску преждевременной смерти, метаболических расстройств, гипертонии и когнитивных нарушений. Длительный дефицит сна также приводит к снижению концентрации внимания, скорости реакций и творческой активности.

Вместе с тем, слишком долгий сон (более девяти-десяти часов) также связан с плохими исходами, но чаще это индикатор скрытых заболеваний, таких как депрессия или синдром апноэ сна. Оптимальным вариантом является поддержание стабильного режима сна в диапазоне от семи до девяти часов в сутки.