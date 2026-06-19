Врач Дьячкова посоветовала учитывать мягкость щетины при выборе одноразовой зубной щетки
Одноразовые мини-зубные щетки стали популярны благодаря американской модели Хейли Бибер. Эффективность таких средств гигиены оценила кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова в интервью радиостанции Sputnik.
Портативные мини-щетки с капсулой зубной пасты удобны для использования в дороге. Однако, выбирая такую щетку, важно обратить внимание на мягкость щетины.
«Если человек выбирает себе одноразовую зубную щетку, очень желательно, чтобы щетина была мягкой», — подчеркнула врач.
Она добавила, что чистка зубов сразу после употребления кислого может привести к повреждению эмали при использовании щетки с жесткой щетиной.