Врач-диетолог Русакова указала на опасность офисных перекусов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова предупредила о рисках для здоровья, связанных с офисными перекусами. По ее словам, фастфуд и некачественная пища могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, написало «Абзац» .

В беседе с «Абзацем» специалист отметила, что перекусы в офисе часто включают жирную и острую пищу, которая может привести к изжоге, вздутию живота, запорам или диарее. Кроме того, регулярное употребление высококалорийных продуктов, таких как фастфуд, чипсы и печенье, увеличивает риск ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также проблем с печенью и почками.

Особенно опасно употребление некачественного мяса или рыбы, так как это может привести к паразитарным инфекциям и хроническим воспалениям. Нерегулярное питание и обилие консервантов в пище нарушают микрофлору кишечника, вызывают гастрит или язвенную болезнь желудка.

Также врач подчеркнула, что замена полноценных приемов пищи пустыми калориями ведет к дефициту витаминов и белка, ослабляет иммунитет и ухудшает состояние кожи, волос и костей.